Otsustajate TOP: tõsised tegijad kohtuvad spordiareenil

Spordisõber 2020 laureaatide seas olid ettevõtjad Heiti Hääl (vasakul) ja Raivo Rand (paremalt teine) ja Selveri juht Kristi Lomp. Foto: Liis Treimann

Paljud otsustajate TOPi esiotsa ärimehed panustavad oma aega ja raha mõnda spordialasse, kusjuures südameala toetamist ei takista tingimata ka viimase aja dopinguskandaalid.

Ettevõtja Raivo Rand kuulub olümpiakomiteesse ning on Eesti Jalgratturite Liidu president, kuhu ta valiti eelmisel nädalal veel teisekski ametiajaks. Ta on kindel, et Eesti noori sportlasi tuleb toetada, seda ka hoolimata viimase aja dopinguskandaalidest.