Ehitajad olukorrast: prussi ei saa, ootame lihtsalt järjekorras

Ehitusfirma juhtide sõnul on materjalide tarnimisega hulga probleeme. Foto: Liis Treimann

Osa ehitusmaterjalide järsk ja aina kiirenev hinnatõus on pannud ehitajad olukorda, kus tarneajad aina pikenevad ja suurriigid tõmbavad ehitusmaterjali enda turule.

Merko Ehitus Eesti juht Ivo Volkov ütles Äripäeva raadio saates "Eetris on ehitusuudised", et ehitajatel on materjalide hinnatõus elav arutlusteema ja viimastel nädalal sai see kiirelt hoogu juurde. „Osa tooteid on paari kuuga kuni 30% tõusnud ja viimastel nädalatel on tempo pigem kiirenenud,“ lisas Volkov.