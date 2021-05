Krimelte sõlmis Kanadas miljonilepingu

Wolf Group I Krimelte juhatuse esimees Peeter Tohver. Foto: Raul Mee

Wolf Groupi kuuluv Krimelte OÜ sõlmis lepingu Kanada ehitusmaterjalide edasimüüjaga, kusjuures käibeootus Kanadast on vähemalt kolm miljonit eurot aastas, teatas ettevõte.

Tootmissektoris ei tule just tihti ette, et müügilepinguni viib Youtube'i video, kuid seekord just nii läks.