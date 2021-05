Sanatooriumi juht: spaa ei ole meelelahutus

Saate „Delovõje Ljudi“ külaliseks oli 12 aastat Narva-Jõesuu sanatooriumi tegevjuhina töötanud Karina Küppas, kes ütleb, et Ida-Virumaal on viimastel aastatel palju paremuse poole liikunud ja ka tulevik paistab helge.

"Minu unistus on viimastel aastatel see, et meil oleks turismiminister, kes tunneb seda valdkonda, räägib turismist kui ettevõtlusest ja teab, mis vahe on ravispaal ja spaal," märkis Küppas, keda on ka poliitikasse kutsutud ning kes praegu mõtleb kohalikel valimistel kandideerimise peale Narva-Jõesuus.