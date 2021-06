Finantsinspektsioon: vabaks.ee tundus politseile piisavalt suure ohuna, et nende loojad kinni pidada

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri hinnangul oli vabaks.ee loojate kinnipidamine proportsionaalne samm. Foto: Liis Treimann

Vabaks.ee loojad avaldasid täna arvamust, et finantsinspektsioon on käitunud liiga jõuliselt ja ebaõiguspäraselt, kui esitasid Vabaks OÜ vastu kuriteokaebuse ja seetõttu pidas politsei portaali loojad kinni. Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer ütles, et politsei pidas Vabaks.ee keskkonda ikkagi piisavalt suureks ohuallikaks, et neid kinni pidada.

"Ma arvan, et see, kui valgekraede võimalikule kuritegevusele ka keskkriminaalpolitsei ja politsei reageerib, on hea märk," kommenteeris Tammer.