Surmahoopi kartnud ettevõtjate hirm viiakse ellu

Karusloomafarmi pidav Neeme Saar on Äripäevale varem öelnud, et ei mõista, kuidas saab olla nii, et ühe käega andis riik PRIA kaudu talle alles mõni aasta tagasi farmi parendamiseks raha, aga nüüd teise käega tahab surmahoopi anda. Foto: Liis Treimann