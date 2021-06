Toidukohad võtavad hinge kinni hoides raha vastu

Praegu on eestlaste seas kõige kuumemad kaubad lahja õlu, spritzid ja vähese kalorsusega joogid. „Kui päike tuleb välja, siis on Aperol-spritzid majas,“ sõnas Lendava Taldriku juhataja Gerty Villo. Foto: Liis Treimann

„Ma arvan, et mitte ükski inimene ei taha praegu vabatahtlikult õhtul kodus ise süüa teha või alkoholi tarbida,“ lausus vabaõhubaari Väike Kuuba baarmen ja juhatuse liige Karl Astok, kelle sõnul on rahvast viimastel päevadel nii palju, et kõiki ei jõua ära teenindada.

Tema ja teised restoraniomanikud ohkavad neil päevil kergendatult, kuna koroonast väsinud kliendid on leidnud tee restoranidesse-baaridesse. Teisalt on praegune olukord ikka mingi uut moodi ettevõtlusvorm, mitte see, mida sai teha enne koroonat, märkis mitme Tallinna toidukoha omanik Steve Heinlo.