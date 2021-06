Hillar Tederi loovutatud autoäri suurendas dividendi

Vilve Vene, Rivo Uibo: pealispinna digitaliseerimisest äris ei piisa

Kriis tegi finantsasutustele ja pankadele puust ja punaseks, miks on oluline vanade süsteemide pealt modernsetele platvormidele ümber kolida. Lõpuks on asunud pangad ka tegutsema ning sügisel see trend kindlasti jätkub, sõnas finantsidu Modularbank kaasasutaja ja tegevjuht Vilve Vene vastuseks foundME idufirmade küsitlusele.

Kriis tegi finantsasutustele ja pankadele puust ja punaseks, miks on oluline vanade süsteemide pealt modernsetele platvormidele ümber kolida. Lõpuks on asunud pangad ka tegutsema ning sügisel see trend kindlasti jätkub, sõnas finantsidu Modularbank kaasasutaja ja tegevjuht Vilve Vene vastuseks foundME idufirmade küsitlusele.