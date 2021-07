Eesti Õliühing: uus seadus parandab konkurentsi Eesti kütuseturul

Suurima tanklaarvuga Eesti kütusemüüjaid koondav Eesti Õliühing leiab, et kavandatav uus vedelkütuse seadus on hädavajalik, et Eesti kütuseturul väheneks maksupettuste arv ja konkurents muutuks sektoris tegutsevate ettevõtete vahel võrdsemaks.