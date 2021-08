Mart Jesse: roheliste tõuksidega sõidetakse uljamalt kui isiklikega

Liikluskindlustuse fondi (LKF) tegevjuhi Mart Jesse meelest väärib Eestis arutamist, kas elektritõukeratastega põhjustatud õnnetused on piisavalt suur probleem, et rakendada mingeid meetmeid. Talle isiklikult on sümpaatne Taani lähenemine.