Olelusvõitlus kõnniteel: “Kao eest!” kuulutab rattakell

Renditud elektrilise tõukerattaga sõitja. Foto: LIIS TREIMANN

“Kellele kuulub kõnnitee?” küsib saade “Äripäeva fookuses”. Tõepoolest, meie kõnniteedel, aga ka jalg- ja jalgrattateedel valitseb paras kaos. Tõukerataste rendifirmad on paari aastaga tekitanud buumi, lisaks liiguvad kõnniteel üksrattad, tavalised tõukerattad ja rulad, mõnes piirkonnas ka pakirobotid.

Kõnniteedele on seadusega lubatud kergliikurite tuules tulnud ka ühe-, kahe- ja mitmerattalised jalgrattad, ja kuhugi peavad ju mahtuma ka jalakäijad. Seda, et ei mahu, kinnitab paraku masendav liiklusõnnetuste statistika. Nii oli näiteks augusti alguse seisuga 124 tõukerattaõnnetuses saanud viga 129 inimest. Õnneks pole tänavu olnud ühtki surmajuhtumit, nagu paraku on olnud Soomes. Inimkannatanuga jalgrattaõnnetusi juhtub Eestis keskmiselt lausa üks päevas, järjest kasvab jalg- ja jalgrattateel viga saavate jalakäijate arv.

