Presidendi riigikogus otsustamine ulatati umbusklikule opositsioonile

Riigikontrolöri ametit pidanuna on Alar Karisele tuttavad ka parlamendi koridorid. Foto: Andras Kralla

Koalitsiooni õnnistuse saanud Alar Karise äravalimine riigikogus sõltub sotsidest ja Isamaast, samuti sellest kui ühtsed on oma toetuses Keskerakonna ja Reformierakonna fraktsioonid.

Mõneminutilise vahega saabunud pressiteated Reformierakonnalt ja Keskerakonnalt kinnitasid, et Alar Karis on nüüdsest mõlema võimupartei ametlik presidendikandidaat. Sellega on koalitsioon oma otsuse teinud, Karise presidendiks valimine riigikogu esimeses voorus sõltub väliselt nüüd opositsioonist.

