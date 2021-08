Ministeeriumi uus plaan: külmutame lastele määratud elatisraha

Justiitsminister Maris Lauri (paremal) muutis elatise eelnõud selliselt, et vanad kohtuotsused jäävad kehtima. Foto: Liis Treimann

Justiitsminister Maris Lauri kavatseb jätkuvalt vähendada laste elatisraha alammäära, kuid loobus palju kriitikat pälvinud plaanist, millega taheti elatisraha vähendada kõigil lastel takkajärgi. Uue plaani järgi seniseid kohtuotsuseid ei muudeta.

Kevadest saadik küpsenud laste elatisraha eelnõu on saanud kriitikat omajagu. Selle viimases variatsioonis on aga endiselt punkt, et lastele makstav elatise baassumma väheneb veidi vähem kui kolmandiku võrra ning selle suurus haagitakse lahti miinimumpalga suurusest. Miinimumpalgal on kombeks aja möödudes tõusta, nii et praktiliselt on tegu elatisraha baassumma külmutamisega.

