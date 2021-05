Ministeeriumi plaan päästab võlgnikke, aga teeb lapsed vaesemaks

Justiitsminister Maris Lauri (esiplaanil). Foto: Liis Treimann

Justiitsministeerium tahab vähendada alimentide tasumisega hädas olevate lapsevanemate hulka ja võlgadega kaasnevaid kohtuasju, kuid võtab sellega paljudelt lastelt kohtus välja võideldud raha lihtsalt käest. Kui paljudelt, seda ei oska ministeerium isegi umbkaudu pakkuda.

Aprillis valminud seaduseelnõu vähendab elatise miinimumi praeguselt 292 eurolt 193 eurole. Muudatuse eesmärk on vähendada kohtute ja elatisvõlgnike koormust, et viimased ei peaks alimentide vähendamiseks kohtusse pöörduma ja kohtunikud ei peaks neid asju pidevalt menetlema. Kõige enam pälvivad muudatuse juures kriitikat rakendussätted, mis kuulutaksid seni kehtivad kohtuotsused sisuliselt tühiseks. Seega: kui lapsevanem on kohtus välja võidelnud suurema elatise summa, siis seaduse jõustudes see kohtuotsus enam ei kehti.