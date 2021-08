Selgus Eesti parim juht

Ligi 30 aegumatut juhtimispärli Eesti parimatelt juhtidelt tippu jõudmiseks

Järgmisel nädalal selgub konkursi "Parim juht 2021" võitja ja see on hea põhjus tuua lugejateni viimase kolme aasta finalistide head juhtimispärlid. Selgub, et heal juhil ei tule asjad lihtsalt, kuidas spetsialistist tippjuhiks kasvada ning kuidas ülbus ja ego, aga ka liigne headus võib valusalt kätte maksta.