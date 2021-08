YIT koondab paarsada inimest, koomale tõmmatakse ka Eestis

Otsus puudutab ka Eesti personali. Foto: YIT

Soome ehituskontsern YIT alustas kodumaal läbirääkimisi, et koondada seal kuni 200 inimest ning grupis kokku kuni 250 inimest.

Koondamised puudutavad kontoritöötajaid, mitte tööplatsidel tegutsevaid inimesi. Koondamiste põhjus on proosaline. Ettevõte teatas esimese kvartali aruandes, et nad plaanivad parandada oma konkurentsivõimet ja optimeerida ressursse, et toetada ettevõtte tegevusi ja võimaldada efektiivset strateegiate elluviimist. Seetõttu ka koondamised.

