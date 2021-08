Uudised

Bigbank: pangad hindavad põllu- ja metsamaid tagatisena tegelikust odavamaks

Eestis raske laenu saada, sest linnades tegutsevad pankurid ei saa valdkonnast tihti aru ning tagatisi hinnatakse reaalsest väärtusest isegi poole võrra odavamaks, kinnitab Bigbank Grupi ettevõtete panganduse valdkonna juht Ingo Põder.

Mereliiva Talu Hiiumaal Foto: Andres Haabu

„See on tõsi, et maaettevõtete arengu üks peamisi takistusi on rahastus – ning see, et pangad ei mõista metsanduse, põllumajanduse ja loomakasvatuse tsüklilisust ning eripärasid. Põllumajandus- ja metsandussektor on Eestis pankade silmis alahinnatud,“ ütles Põder.

