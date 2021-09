Aivar Sõerd: riigikogu on jäetud eelarve koostamisel infosulgu

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd rääkis, et koos tegevuspõhise eelarve rakendamisega on riigikogult võetutud võimalus eelarvest selget ülevaadet saada. Kuna eelarveridu on väga üldiselt kirjeldatud, peaksid riigikogu liikmed iga rea kohta eraldi päringu tegema.

