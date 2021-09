Rahandusminister: eelarve tulud on 13 ja kulud kuni 13,6 miljardit

Pankade makroanalüütikud: majanduse kasv ei ole olnud ühtlane

„Põhiprobleem on, mida defitsiidi arvelt katame. On halb, kui need on jooksvad kulud või tegeleme riikliku ümberjagamisega laenuraha toel,“ nentis Mihkel Nestor, SEB majandusanalüütik.