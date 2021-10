Uudised

Äripäev

Raadiohitid: kuhu paigutada oma raha?

Üks saatekülalistest, kes kommenteeris kuumimaid kauplemisideid, oli elukutseline päevakaupleja Marat Kasparov Foto: Tanel Meos

Investeerimisteemalised saated leiavad tihti Äripäeva raadio kuulatavuse topis kõrge koha — nii ka sel nädalal. Möödunud nädala kuulatuimates saadetes antakse hulganisti soovitusi raha paigutamiseks.

1. "Investor Toomase tund". Kuhu investeerivad praegu Äripäeva ajakirjanikud?

Saates võeti luubi alla viimase 30 aasta suuremad börsikrahhid ja neist saadud õppetunnid. Lisaks rääkisid saates osalenud Äripäeva ajakirjanikud Meelis Mandel, Simo Sepp ja Igor Rõtov enda portfellidest ja avaldasid viimase aja investeerimisideed.

Kuula saadet:

2. "Hommikuprogramm". Andrei Zevakin pani pandeemias aluse uuele karjäärile ja hakkas investeerima

Meelelahutaja ja muusik Andrei Zevakin rääkis hommikuprogrammis, et tegi pandeemias kannapöörde ning keskendus Youtube'is sisu loomisele. Keeruline aeg võimaldas luua uue karjääri. Samuti hakkas ta sel aastal investeerima.

Kuula saadet:

3. "Kauplemise ABC". Marat Kasparov: neid ettevõtteid soovitan osta

Kuumemaid kauplemisideid kommenteeris saates elukutseline päevakaupleja Marat Kasparov.

Kuidas saada professionaalseks kauplejaks? Milliseid infoallikaid tasub jälgida? Kuidas käituda miinusesse vajunud Wise’i aktsiaga? Millistel USA aktsiatel ning Funderbeami platvormil kauplevatel ettevõtetel on kõige suurem kasvupotentsiaal ja millised idufirmad investoril närvi mustaks ajavad? Need on vaid mõned teemad, mis saates jutuks tulid.

Kuula siit:

4. "Hommikuprogramm". Analüütik: kinnisvaras kallineb kõik, mis võimalik

Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Igor Habal rääkis hommikuprogrammis, et kinnisvara hinnatõus on olnud laiapõhjaline ning kallinenud on kõik mis võimalik. Hinnalanguseks oleks vaja nõudluse vähenemine ja laenutingimuste muutumine. Neid kumbagi tema sõnul ei paista.

Kuula siit:

5. "Kuum tool". Sten Tamkivi: mündid on krüptomaailma kõige igavam osa

Kuidas virtuaalvääringute kireval turul rakendada mõistlikult seadusi ja mitte pidurdada innovatsiooni?

Sel ja paljudel teistel krüptoturgu puudutavatel teemadel arutlevad E-residentsus nõukogu liige ja idu-investor Sten Tamkivi ja Rahapesu Andmebüroo strateegilise analüüsi ekspert Markko Kard.

Kuula siit: