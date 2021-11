Utilitas tõstab Tallinnas küttehinna 1,6kordseks

Mööblitootja: igal nädalal potsatab postkasti teade järgmisest hinnatõusust

Hoolimata nõudluse märkimisväärsest kasvust tööstus- ja ehitussektoris on ettevõtjatel keeruline klientide soove täita, sest tööks vajaliku materjali hinnad on kasvanud alates eelmise aasta lõpust kohati üle 70 protsendi. Ja see pole veel kõik: ka soolasema hinnaga leppimine ei pruugi tarneid garanteerida.