Piirangute mõju: Apollo kinoketi käive ja kasum kukkusid kolinal

Liis Lemsalu soovitus kuulsust ihkavale noorele ja ta vanemale: sellega kaasneb ka negatiivne

Eesti üks tuntumaid artiste Liis Lemsalu rääkis Äripäeva Raadio saates "Läbilöök", et temas tekitab hasarti kirjutada parim võimalik poplugu ka tõsiasi, et muusiku üks sissetulekuallikas on tasu lugude mängimise pealt. Ehkki tuntus kaasneb sisu puhul niiöelda paratamatult, on tal nõu ka kuulsaks saada ihkavatele noortele ja nende vanematele.

Eesti üks tuntumaid artiste Liis Lemsalu rääkis Äripäeva Raadio saates "Läbilöök", et temas tekitab hasarti kirjutada parim võimalik poplugu ka tõsiasi, et muusiku üks sissetulekuallikas on tasu lugude mängimise pealt. Ehkki tuntus kaasneb sisu puhul niiöelda paratamatult, on tal nõu ka kuulsaks saada ihkavatele noortele ja nende vanematele.