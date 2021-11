Eesti tutvustas ÜRO kliimakonverentsil globaalse keskkonnaandmestiku algatust

Eesti tutvustas ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP26 oma uut globaalset algatust „Data for the Environment Alliance“ ehk DEALi, mille eesmärk on teha keskkonda puudutavad kvaliteetsed andmed kõigile hõlpsasti kättesaadavaks. Kavas on juba esimesed koostööprojektid arenguriikidega.