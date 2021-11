Rohepööre võib kasvatada lennupiletite hindu hüppeliselt

USA lennundushiiu Delta tegevjuht Ed Bastiani sõnul on lennundus koroonapandeemiast taastumas, kuid sektor seisab silmitsi veelgi suuremaid väljakutseid esitava rohepöördega. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma suuruselt teise lennufirma Delta tegevjuht Ed Bastian kinnitas, et USA lennundushiid on investeerib süsinikuemissioonide vähendamisse järgmise kümne aasta jooksul üle miljardi dollari, kuid rohelennundusse peavad panustama ka valitsused, sest vastasel juhul võetakse see raha reisjatelt.

„Pikemas vaates muutub lendamine kõigi jaoks kallimaks, kuid see on õige suund,“ sõnas Bastian BBCle antud intervjuus. Delta tegevjuhi sõnul ei saa lennundusest tekkivaid süsiniku emissoone vähendada ainult lennufirmad. „Lennundussektoris on väga keeruline saavutada süsinikuneutraalsust, kuna praegu puuduvad rohepöördeks vajalikud bio- või stabiilsete lennunduskütuse tehnoloogiad, mis lubaks rohekütust piisavas mahus toota,“ selgitas Bastian.

