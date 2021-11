Eesti iduettevõtete käive läheneb miljardile

Sten Tamkivi: idufirmadest saavad juba lähiajal Eesti suurimad maksumaksjad

Senisel kursil jätkates tuleb ükssarvikutest idufirmasid juurde kui vihma oavarrest, sektor kasvab Eesti suurimaks maksumaksjaks ning hõivab kolmandiku majandusest, ennustab investor ja idufirmade ekspert Sten Tamkivi. "See on natuke nagu viiruse leviku prognoosimine pandeemia ajal, aga hetkel on meil pisut positiivsem viirus ehk tõsise Eesti tehnoloogiasektori sünd."