Nädala lood. Tallinna börsil kaotama kippunud eksminister ja ühele poole sai Hepsori märkimine

Sel nädalal kõnetas Äripäeva lugejaid enim kinnisvarafirma Hepsor, aga ka näiteks Anett Kontaveiti käekäik tennise aastalõputurniiril ning nüüdseks eksministri Tõnis Mölderi tegemised Tallinna börsil.

Huvitavaid teemasid jätkus aga teisigi.

Esmaspäeval kirjutasime, et Hepsori prospekti süvitsi uurinud investorid on leidnud mitu segadust tekitavat nüanssi, millele Äripäev küsis vastuseid nii otse Hepsorist kui ka finantsinspektsioonist. Mis need on, loe edasi siit.

Üksjagu segadust oli Hepsoriga ka investor Toomasel. Kui alguses otsustas ta Hepsori märkimisest loobuda, siis nüüd mõtles ümber. Miks? Loe siit.

Veel enne märkimisperioodi lõppu avaldasime ka Hepsori aktsiaanalüüsi, kust selgus, et sellel on kaks suuremat “aga”. Mis need on, vaata siit.

Hepsori aktsiate märkimine lõppes reedel, 19. novembril kell 16.

Kontaveit tegi Eesti tenniseajalugu

Äripäeva lugejaid kõnetas sel nädalal ka tennisisti Anett Kontaveiti edu WTA aastalõputurniiril, kus tennisist tegi Eesti tenniseajalugu, jäädes küll finaalis alla Gabrine Muguruzale.

Suure eduga kaasnes ka palju raha. Naiste tennise assotsiatsiooni ehk WTA auhinnarahade edetabelis oli Kontaveit 1. novembri seisuga 1 158 757 USA dollariga 25. kohal. Mehhikos WTA aastalõputurniiril on ta sellele summale lisanud veel 860 000 dollarit. Ja kuigi ta finaalis kaotas, sai ta selle eest veel 420 000 eurot.

Sel hooajal on naistennisistidest enim auhinnaraha teeninud WTA edetabeli esinumber Ashleigh Barty, kes on sel hooajal turniiridelt kogunud 3 945 182 dollarit.

Lisaks mõõdab WTA ka tennistide kogu karjääri jooksul teenitud auhinnasummasid. Selles edurivis asus Kontaveit novembri alguses 101. kohal 6 035 470 dollariga. Guadalajara turniiri võidu korral võib ta tõusta WTA tabelis seitsmendasse kümnesse. Kõigi aegade tabelit troonivad Serena (94 518 917 dollarit) ja Venus Williams (42 280 541 dollarit).

Mida ütleb Kontaveiti saavutuste kohta vahepeal tema treeneriks olnud Ain Suurthal, vaata siit.

Minister askeldas aktsiatega

Sel nädalal teatas keskkonnaminister Tõnis Mölder, et astub ametist tagasi. Hiljem selgus, et mees maadleb hasartmängusõltuvusega.

Lähemal vaatlemisel selgus, et Mölder on olnud aktiivne Tallinna börsil. Tallinna börsi aktsiaraamatutest selgub, et Tõnis Mölder tegi aktiivsemalt tehinguid mõned aastad tagasi. Aktsiaraamatute kohaselt on ta omanud nii Merko, Arco Vara, Nordeconi, Olympic Entertainment Groupi, Ekspress Grupi kui ka Tallinna Kaubamaja aktsiaid. Aktsiaraamatute järgi oli Mölder rohkem kaupleja tüüpi.

Positsioonides ta väga pikalt sees ei olnud ning aktsiad võisid müüki minna juba nädal pärast ostu. Täpseid tehingukuupäevi teada ei ole, kuid aktsiagraafikute järgi võib nentida, et Mölder võttis üldiselt sisse rohkem kahjumit kui kasumit.

Krüpto tuleb investoritele lähemale

Ja lõpetuseks krüptouudised. LHV on välja arendanud krüptovaradega kauplemise võimekuse ja annab kõigile huvilistele võimaluse oma mobiilirakenduse kaudu krüptovarasid osta, müüa ning hoida.

Järgmisest nädalast alates on võimalik LHV mobiilirakenduse kaudu osta populaarsemaid krüptovarasid sarnaselt väärtpaberitega.

Kui senimaani tuli loota, et pangad ei vaataks laenutaotlusel viltu, kui raha on kantud krüptovaradega kauplemise platvormidele või parimal juhul sai vaadata oma varade seisu teistel platvormidel, siis nüüd on LHV krüptovaradega kauplemist hakanud aktiivselt julgustama ning loonud võimaluse seda Eesti panga kaudu teha.

Esialgu on LHV panga kaudu võimalik kaubelda kolme krüptovaluuta ehk Bitcoini, Ethereumi ja Litecoini ning viie detsentraliseeritud finantsinstrumendiga, need on Uniswap, Polygon, Chainlink, Aave ja Stellar Lumens. Loe edasi siit.

Investorid olid uudisest kuuldes elevil. Krüptoinstrumentidesse investeerijate silmis on tegemist sammuga õiges suunas, mis pakub laiemale üldsusele võimalust krüptosse investeerida. Samas hoiatavad nad uusi investoreid krüptovaradesse investeerimise ohukohtade eest ja kutsuvad üles investeerima teadlikult. Loe edasi siit.

Kuula ka Äripäeva raadio nädalat kokku võtvat saadet "Äripäev eetris".