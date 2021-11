Kolm asja, mis investoritel Hepsori prospekti uurides juhtmed krussi ajavad

Hepsori märkimine tekitab investorites vastakaid arvamusi

Kolmapäeval prospekti avalikuks teinud kinnisvaraarendaja Hepsori aktsiate märkimisega seotud diskussioonidel on näha kahte äärmust – ühtede investorite meelest on tegemist probleemse pakkumisega, millest ei soovita osa võtta, teiste arust on aga välja tuldud perspektiivika ja soodsa aktsiaga, mida plaanitakse suurelt märkida.