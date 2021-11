Uudised

Äripäev

23. november kell 15:35 Jaga lugu:







Raadiohommikus: Eesti veinimaja raha kaasamise plaanist ja väikemajade buumist

Veinimäe asutaja ja omanik Roman Šarin. Foto: Erakogu

Lõuna-Eesti veinitootja Veinimäe otsustas, et on aeg hakata investoritelt raha kaasama. Mida kohalik viinamarjakasvataja ja veinitootja investoritelt ootab ja mida neile lubab, räägib hommikuprogrammis ettevõtte asutaja ja omanik Roman Šarin.

Väikemajade tootja Iglucraft leidis end kevadel olukorrast, kus kevadel polnud enam klientidele isegi näidismaju näidata ja tellimuste järjekord oli aasta lõpuni täis. Sestap otsustas firma midagi ette võtta ja hakkas uut tootmistehast rajama. Väikemajade ja ka saunade buumist räägib hommikuprogrammis Iglucrafti tegevjuht Priit Kallas.

Pinged Ida-Euroopas on taas näitamas eskaleerumise märke ja see omakorda muudab pingeliseks inimeste elu nii-öelda konflikti joontel. Olukorda Ida-Ukrainas aitab stuudios avada MTÜ Mondo liige Veronika Svists.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Räägime saates ettevõtluskõrgkooli Mainori start-up-ettevõtluse erialast õppejõu ja kasvuettevõtte GoWorkaBit kaasasutaja Ethel Voitesega. Lisaks sellele, milliseid teadmisi ja praktilisi kogemusi õppekavaga edasi antakse ja milliseid idusid õppijad loovad, räägime ka laiemalt, mis on oluline start-up'i loomise ja edukaks saamise juures. Ka sellest, kas asutajal peaksid olema kindlad isikuomadused, et läbi lüüa.

Teeme saates kindlaks, mis on rahvusvahelise õpikeskkonna tugevused ja mis on kolmeaastase õppe läbimise eelised inkubaatoris idu loomise ees.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime sellest, mis juhtub siis, kui töövõtulepingu pooled ei saa enam hästi läbi ja leping tahetakse lõpetada. Keskendume ehituslepingute ülesütlemistele ja lepingutest taganemistele. Lisaks tuuakse huvitavaid näiteid pooleliolevatest ehitusvaidlustest ja räägitakse sellest, mis paneb ehitaja ja tellija peaaegu alati pärast möödarääkimisi heal meelel uuesti koostööd tegema.

Külas on Triniti advokaadibüroo vandeadvokaadid Anna Liiv ja Virge Murak.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saates räägime puidutööstuse TOPist: puit on tulevikumaterjal, mille nõudlus aina kasvab. Stuudios on TOPi neljanda ettevõtte Puidukoja tegevjuht Eveli Opmann ja KPMG Balticsi tegevjuht Andris Jegers.

Saadet juhib Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Mõjukaim personalijuht 2020, välisministeeriumi personaliosakonna direktor Maria Kütt räägib saates, kuidas heade enesejuhtimise ja keskendumisoskuste tarvis tuleb paar korda läbi põleda.

„Inimesed õpivad ikkagi rohkem sellistest ebaõnnestumistest ja üleelamistest kui suurest rõõmust või õnnetundest. Kui on vaja valida, mis on päriselt-päriselt oluline ja mida kindlasti tahad teha, siis muutub keskendumine ka lihtsamaks,“ selgitab ta.

Lisaks tuleb saates juttu avaliku ja erasektori juhtimise eripäradest ning ühisosadest, kuidas ta oma aega ning inimesi juhib, miks ta enda alluvuses ise töötada ei tahaks ning millised juhid on juhid, pooljuhid ja takistid ning milline juht ta ise püüdleb olema. Maria Kütt on enne välisministeeriumi töötanud personalijuhina näiteks Hansapangas, Pauligis, Elionis ja Coca-Colas.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Mets ja majandus". Seekordses saates teeme tagasivaate oktoobris toimunud konverentsile "Puidutööstuse äriplaan 2022". Kuulajateni toome katkendid neljast ettekandest, mis käsitlevad majandust, puiduturgu ja rohepööret.

Maailma majandus on taastunud kiiremini, kui seda ennustada juleti, rääkis oma ettekandes LHV panga majandusanalüütik Kristo Aab. Nõudlus toorainete järele kasvas ülikiiresti, samuti kasvasid hinnad. Meie puidutööstustele tähendas see ühtepidi võitu, kuid samas kasvasid ka tooraine hinnad ning ka tarneahelad ei töötanud loodetud kiirusel. Siiski on ees ootamas pigem majanduskasvu aeg, millest võivad võita ka puidutööstused.

Rohepööre on aga teema, mille lõplikku mõju veel praegu ennustada ei saa, rääkis keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre. Samuti on meil endal Eestis vaja valmis saada metsanduse arengukavaga ning vaielda läbi selle mõjud. Ühiskond ootab ärevusega ka ühte numbrit – raiemahu numbrit. Seedre hinnangul peaks see number juba õige varti valikuks saama ning arengukava vastuvõtmist võib prognoosida tuleva aasta teise poolde.

Puiduturul toimuv on aga metsaomanikke rõõmustanud, kõnelesid nii Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun kui metsandusspetsialist Heiki Hepner. Maailmas toimuv – rahatrükk, kinnisvarabuum ning toorainete hinnatõus – ennustavad häid hindu ka tulevaks aastaks. Sama võib loota ka küttepuidule, sest suurem osa meie taastuvenergiast toodetakse hakkepuidust. Täpsemaid prognoose kuuleb saates.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit