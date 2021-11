Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: anname 10 000 eurot ühe väärt idee eest

Möödunud aastal võitis arvamuskonkursi Edukas Eesti peaauhinna innovaator Kalev Kaarna, kes pakkus Tallinna-Tartusse koondumisest tulenevate probleemide lahenduseks välja investeerimise koolidirektoritesse. Foto: Andras Kralla

Nädala esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime pikemalt esmaspäeval algavast arvamuskonkursist Edukas Eesti, mida Äripäev korraldab juba 10. korda. Eesti Gaasi, If Kindlustuse, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Forus Grupi, Swedbanki ja Rohetiigri toel aset leidva konkursi võitja pistab tasku 10 000 eurot. Et see summa võita, on vaja kirja panna ja saata üks Eesti elu ja majandust edasi viiv idee arvamusloo vormis.

Hommikuprogrammis jagavad osalejatele näpunäiteid ning analüüsivad Eesti elu ja majanduse väljakutseid suurettevõtja Ain Hanschmidt, vandeadvokaat Jüri Raidla, Rohetiigri vedaja Eva Truuverk ja Forus Grupi juhatuse esimees Margus Nõlvak.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Jana Saarkoppeliga räägime, kuidas kõlas Hepsori börsikell, mis IPOdroomiks ristitud börsil edasi saab ja milliste teemadega tasub investoril algaval nädalal end kursis hoida.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Minu karjäär". Olympic Entertainment Group lansseeris hiljuti ettevõtte uued väärtused. Kuna need lansseeriti üle kogu grupi, siis oli tegutsemist palju – kuuleme, kuidas neid töötajatele kommunikeeriti, mis õnnestus ja kuidas aitavad uued väärtused kaasa organisatsioonikultuuri arendamisele. Samuti jagavad asjaosalised väärtuste põhimõtteid ja suurimaid õppekohti.

Stuudios on Olympic Entertainment Groupi personalidirektor Helena Evert ja turundusdirektor Liina Liiv. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

11.00–12.00 "Kuum tool". Novembris selgus, kes on Äripäeva hinnangul edukaim ettevõte käesoleval aastal ning selleks osutus teadupärast kodumaine pank LHV. Ei jää midagi muud üle, kui tuleb pangajuht kohale kutsuda ja aru pärida, mida nemad seal tegid, et keerulisel ajal lausa 100miljonilise käibe saavutasid.

Peale selle räägime nende uuest investeerimistootest: krüptovaluuta. Kas LHV panga juht Madis Toomsalu ise ka krüptosse investeerib? Mida tema arvab keskpanga märguandest, et eluasemelaenude andmises on pankade konkurents kasvanud ja intress tulnud alla ajaloolisele rekordile. Milleni see viia võib? LHV on viimasel ajal kasvatanud hüppeliselt uute klientide arvu. Kokku on neid 300 000 – meie väikeses miljoniriigis on see ehk ka piir? Saadet juhib Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Tänavu 1. veebruaril sai Eestist Euroopa Tuumauuringute Keskuse (CERN) assotsieerunud liige, mis annab meie tööstusettevõtetele senisest rohkem võimalusi. Saates teeme ülevaate sellest, mis on CERN ja mida nad tööstusettevõtetelt ootavad. Saame teada, kuidas organisatsioon tarneturgu kaardistab ja millal on taas plaanis Eestit väisata. Saates räägib oma kogemusloo metallitööstus Radius Machining, kellel õnnestus CERNilt tellimus saada. Saates on külas Ettevõtluse Areandamise Sihtasutuse CERNi projektijuht Robert Aare ja äsja CERNilt tellimuse saanud metallitööstuse Radius Machining OÜ Saksamaa regioonijuht Eva Laanemäe. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Kullafond". Äripäeva raadio igihaljaste saadete seekordses sarjas meenutame esimest korda neli aastat tagasi eetris olnud saadet "Kasulik Äripäev". Saates tuli juttu sellest, kuidas lüüa läbi eksporditurul ning miks peab küsima oma toodete eest kõrgemat hinda. Samuti sai näpunäiteid selle kohta, kuidas väikeste kuludega ettevõtte kasvatamist alustada.

Saates on külas enam kui 30 riiki eksportiva ja motosportlastele vajalikke seadmeid tootva Eesti väikefirma Rabaconda üks omanikke Jakob Saks. Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit