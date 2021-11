Synlabi erakordne aasta: käibe ligi kolmekordne kasv kahvatub kasumi kasvu kõrval

Eelmise aasta sügis: Synlabil käib töö kolmes vahetuses. Foto: Liis Treimann

„2020. aasta oli kõike muud kui tavaline,“ kirjutab laboriteenuseid osutav Synlab Eesti oma aruandes ja seda kinnitavad ka ettevõtte numbrid.

Ettevõtte käibenumber ligi kolmekordistus aastaga, täpsemalt kasvas see 2,7 korda, ligi 27 miljonilt 73,6 miljonile eurole. See kasv aga kahvatub kasumi kasvu kõrval, ärikasum enam kui viiekordistus. Ettevõtte 29,6 miljoni suurune ärikasum oli suurem kui varasema aasta käive. Ühtlasi avaldab muljet ka kasumi osakaal käibest, nii et tegevuskasumi rentaablus ületab 40 protsenti

