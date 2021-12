Nõo lihatööstuse juht: töötajatega on seis kriitiline, valitsus peab midagi tegema

Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. Foto: Raul Mee

Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustüki sõnul on toiduainetööstustel on tööjõuga kriitiline seis ja riigilt oodatakse selget sõnumit, mis saab järgmistel aastatel välistööjõust. "Kui pikalt ja mis mahus saab kasutada, mis on erisused jne?" küsib Kruustük.

Kruustük andis tööstuse äriplaani konverentsil riigile soovituse korraldada paremini töötajate ümberõpet. "Kui COVID algas, toimus HoReCa-sektoris palju koondamisi ning need inimesed soovisid ümberõpet. Kui aga meile tuleb inimene tänavalt, siis lihalõikajaks õpib ta kuni aasta. See on kulukas protsess – seetõttu oleks riigipoolne töökohaharjumuse toetus hädavajalik."

