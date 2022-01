Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: Reet Ausi moemaja rahakaasamisest, Chaga laienemisplaanidest ja Eesti lihaturust

Moelooja Reet Aus. Foto: Äripäev

Moelooja Reet Aus kaasab Funderbeamis raha moemaja Aus Design Saksamaale laienemiseks. Neljapäeva hommikul tuleb raadiostuudiosse külla ettevõtte tegevjuht Kaspar Jõgeva, et arutada ekspordiplaane.

Chaga OÜ tegevjuhi Siim Kabritsaga teeme juttu sellest, milline on Eesti suurima wellness- ettevõtte ekspordipotentsiaal ja kuidas on sujunud ühinemine Boost Yourselfiga.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) disainiteaduskonna dekaani Ruth-Helene Melioranskiga räägime EKA disainitudengite ja ettevõtete disainialasest koostööprojektist "EKA Design Showcase", mis on kestnud juba viis aastat.

Mullu aasta turundusteo konkursi võitnud Atria turundusjuhi Mirjam Endlaga tuleb juttu lihasöömise trendidest ja sellest, kuidas läks lihatoodete müük viimaste jõulude ajal. Samuti meenutame lõppenud turundusaasta eredamaid hetki ja räägime 2022. aasta peamistest turundustrendidest.

Hommikuprogrammi toovad kuulajani saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Äripäeva fookuses". Sel korral on külas investor, ettevõtja ja personaaltreener Ott Kiivikas ning MyFitnessi rühma- ja personaaltreener Katrena Tenno. Kõneleme saates personaaltreeneri olemusest, ärilisest poolest ja treeneritööst üldisemalt.

Samuti kuulete välisjõusaalide menust, aja planeerimise tähtsusest ja nippidest, kuidas uusaastalubadustest kinni pidada.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

12.00–13.00 "Luubi all". Erisaates tuleb seekord ettemängimisele Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjaniku Eliisa Matsalu podcast töörände valukohtadest. Saates kõlab intervjuu inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juhi Sirle Blumbergiga, kelle osakond puutub aastas kokku pea 700 inimesega, kes on Eestis hätta sattunud.

Saatejuht ja tekstide autor on Eliisa Matsalu, tekste loevad Mai Kroonmäe, Kristjan Pruul, Gregor Alaküla ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Õppetund". Aasta esimeses saates tuleb juttu sellest, kuidas organisatsioonis tõhusalt töötajate arendus- ja koolitusplaani koostada.

Maksu- ja tolliameti ning Cleveroni eksperdid räägivad, millistest põhimõtetest arendusplaani koostamisel lähtutakse, kui pikaks ajaks tehakse koolitusplaane, kuidas on koroona-aastad koolitamist mõjutanud ja milliseid arendustegevusi peale koolituste veel tehakse.

Stuudios on maksu- ja tolliameti personalijuhi kohusetäitja Külli Meier, Cleveroni talendispetsialist Maarika Haidak ning EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) saadik Katre Savi.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00–16.00 "Teabevara tund*". Saates räägitakse seekord koroonaviirusest töökeskkonna ohutegurina. Miks on riskianalüüs tähtis ja mida saab tööandja teha pärast riskide hindamist? Mismoodi tagada korrektne terviseandmete töötlemine? Kuidas vältida konflikte ja töötajaid rohkem toetada?

Stuudios on Mari-Liis Ivask ettevõttest Protect Estonia ja Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Saade oli esmakordselt eetris detsembris.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit