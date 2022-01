Konkurent Nuutmann kahtlustab Ekspress Gruppi alatus mängus

Piletilevi juht Sven Nuutmann kaebas Ekspress Grupi peale läinud aasta detsembris. Konkurentsiamet alustas nüüd menetlust. "Menetluse alustamine tekitab tunde, et kõiki seadusi ei ole järgitud," sõnas Nuutmann. Foto: Raul Mee

Ekspress Gruppi kuuluv piletimüügiäri läks uurimise alla, sest konkurent Piletilevi kahtlustab neid alatute võtete kasutamises. Veel mõni aeg tagasi oli aga Piletilevi see, kes konkurentsiametilt trahvi sai.

„Neid näiteid on väga palju, kus on korraldajatele selgelt öeldud, et tulete meile Piletitaskusse, siis kirjutame teist rohkem. On kümmekond või rohkem juhtumit, kus on pandud korraldaja raskesse seisu,“ ütles Piletilevi tegevjuht Sven Nuutmann ja väitis, et Ekspress Grupi alla kuuluvasse Piletitaskusse üritatakse kliente saada kahtlaste käikudega. „On mõista antud, et kirjutame vähem, kui ei tule.“

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099