Hotellide juhid: tõstame hinda, aga kedagi pole nagunii maksmas

Külastajateta Viru hotellis kasvas elektriarve lausa 100 000 euroni. Selle kompenseerimiseks võivad ju hotellipidajad hindu tõsta, aga kedagi külastama-maksma tulemas ju nagunii ei ole. Foto: Liis Treimann

Energiahindade tõus tabas majutusettevõtteid ajal, mil käivet niikuinii ei ole. Raskustes üksi jäänud hotellid ja majutusasutused on sunnitud hindu tõstma, kuid kliente on vähe ja lähikuudel pole neid ka oodata.

Viru hotell sai detsembrikuu eest pea kuuekohalise elektriarve. “Võrreldes eelmise aastaga on arve kolm korda suurem,” ütles Viru hotelli tegevjuht Sari Hanelle Sopanen. “Meil on niigi suur pind ja ka tavalisel ajal on suures majas kommunaalid korralikud.” Sopaneni sõnul on hotelli sissetulek olnud väike ja kulud korralikud. “Igaüks saab täna selliseid arveid, mida ei taha näha.”

