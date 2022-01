Uudised

Valitsus jõudis energiameetmetes kokkuleppele

Peaminister Kaja Kallas esines sel nädalal riigikogus mitme poliitilise avaldusega, kuid ühine meel energiameetmetes valitsuspartneri Keskerakonnaga saavutati neljapäeval. Foto: Andras Kralla

Koalitsioonipartnerid Keskerakond ja Reformierakond jõudsid kokkuleppele energia hinnatõusu leevendamise täiendavates meetmetes, millega kehtestatakse kodutarbijatele elektri- ja gaasi hinnalagi ning viiakse äritarbijate elektri võrgutasu nulli.

Reformierakond ja Keskerakond teatasid ühiselt, et meetmete pakett koosneb kolmest osast. Esiteks hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kw/h. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti kW/h, maksab selle osa elektriarvest kinni riik. Tarbija ise midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab talle arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

