Oliver Kruudal ei õnnestunud pankrotimenetlust Iirimaale viia

Oliver Kruuda ASi Rubla võlausaldjate koosolekul. Foto: Liis Treimann

Tartu ringkonnakohus jättis rahuldamata võlgnikust ärimehe Oliver Kruuda kaebuse tema kohta käiva pankrotimääruse vaidlustamiseks, kohus leidis, et vaatamata Iirimaal viibimisele asub tema põhihuvide kese Eestis.

Ringkonnakohtu hinnangul tuvastas maakohus õigesti, et Kruuda hoidis kõrvale kohustuste täitmisest, varjas end võlausaldajate eest ja eelduslikult just sel eesmärgil lahkus Eestist. Varasemal perioodil on ta võõrandanud talle kuuluva vara oma lähikondsetele, sealhulgas seotud äriühingutele. Kruuda pankrotihoiatuse vastuvõtmisest kõrvalehoidumise eesmärk on olnud lükata pankroti väljakuulutamist edasi kuni vara tagasivõitmise tähtaegade möödumiseni.

