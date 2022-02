Valgevene odav tsement ähvardab kohalikku tootmist välja suretada

Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein Foto: Andres Haabu

Valgevene odav tsement on juba üle ujutanud Leedu turu ja on Lätis võimsalt sees ning küll nad jõuavad kohe Eestisse ka. Sellega kaasneb silmakirjalik suhtumine, et poliitiliselt taunime diktaatorit, aga nende odav kaup kõlbab küll, muretseb Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein.

"Esiteks on neil Valgevenes teisest puust kütuse- ja energiahinnad, teiseks neil ei ole seal mingit C02 kvooti ja on võimalik oluliselt odavamalt toota," rääkis Einstein Ehitusuudistele antud intervjuus

Einsteini sõnul on lisaks silmakirjalik suhtumine, et poliitiliselt taunime diktaatorit, aga nende odav kaup kõlbab küll. "Mul tekib vägisi küsimus, et kas ka tsement ei peaks olema sanktsioneeritavate kaupade hulgas," sõnas ta.

Seda, kas Eestis leidub selliseid ehitusettevõtteid, kes eetilisusest lähtuvad, ja kuidas selles olukorras tootjana üldse ellu jääda, saab pikemalt lugeda teemaveebist Ehitusuudised.ee