Suurfirmad tahavad mäest alla kihutavale Pelotonile kosja minna

Pelotoni edu on pärssinud see, et firma tooteid ostetakse reeglina vaid üks kord. Foto: Reuters/Scanpix

Treeningseadmeid tootev Peloton, mida koroonapandeemia alguses hiiglaslik edu saatis, ent mille nüüd kett totaalselt maas on, paisab hästi kaubaks minevat erinevatele suurfirmadele, vahendavad CNN, CNBC ja The Verge.

Erinevate raportite andmeil on Pelotoni ostmisest huvitatud näiteks Nine ja Amazon. Sealjuures tundub ostmiseks aeg üpris hea - kui pandeemia ajal oli Pelotoni firma väärtus 50 miljardi dollari juures, siis nüüdseks on sellest järele jäänud vaid viiendik. Samuti on Pelotoni tabanud paras ports PR-katastroofe - mullu detsembris jõudis firma meediaveergudele, sest sarja “Seks ja linn” uusversioonis “Ja ongi käes…” saab tegelaskuju Mr. Big pärast rattal rühkimist südamerabanduse ja sureb. CNBC kirjutas toona, et on väga vähetõenäoline, et Peloton asja kohtusse annab, pigem andis see võimaluse firmal taas pildil olla.

