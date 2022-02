Pangad prognoosivad, et aasta lõpuks on euribor plussis

Laias laastus pole Eesti majandusel häda midagi: baromeetrid on kõrged, inflatsiooni katab kas palgatõus või lõpptoodangu hinna tõstmine ja investeerimissund on suurem kui varem. Esimese märgina kriisist väljumise kohta näevad suuremate pankade analüütikud, et kõigi kodulaene mõjutav euribor on aasta lõpuks plussis.