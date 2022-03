Uudised

Nädala lood: Eestit hirmutatakse raskete aegadega, börsid otsivad investorite tuge

Peaminister Kaja Kallase sõnum Eestile oli sel nädalal see, et tuleb valmistuda rasketeks aegadeks. Foto: Andras Kralla

Venemaa algatatud Ukraina sõda mõjutab ka teisi riike, sealhulgas tunneme tagajärgi Eestis ja mitu ettevaadet näitab tulemas rasket aega.

Ukraina sõja üks otsene mõju on sõjapõgenike abistamine, ka Eesti on võtnud vastu tuhandeid inimesi Ukrainast. See võib omakorda tekitada pingeid ühiskonnas, kus peaksid koos suutma tegutseda nii Ukraina sõja vastased kui ka pooldajad.

