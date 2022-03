Juhtkiri

Raske on, aga me ei näita ust

Foto: Anti Veermaa

Peaminister Kaja Kallas on andnud sõjapõgenike teemal ühiskonnale õigeid sõnumeid – teeme, mida suudame, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul on avalik debatt Eesti võimekuse kohta Ukraina sõjapõgenike vastuvõtul õigustatud ja hädavajalik. Oluline on teha see, mida me ära teha suudame, võimalikult hästi, süsteemselt ja korrektselt, et neid, kellel Venemaa kallaletung on röövinud kodu, koheldaks inimväärselt ja nad saaksid viisakal moel ajutiselt Eesti ühiskonda lõimitud.

