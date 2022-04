Meelis Milder jääb Wendresse plaanitust kauemaks

Eesti tahab väed kahekordistada, et Venemaale jõudu näidata

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ütles reedesel julgeoleku pressikonverentsil, et ei saa välistada Venemaa kallaletungi NATO-le. Seega on Eesti ja Balti riikide eesmärk tugevdada vägesid Venemaa veenmiseks, et NATO vastu astumine on määratud ebaõnnestumisele.

