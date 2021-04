Peter Hunt lubab Wendre juhi kohta esitatud süüdistusi tõsiselt võtta

Ettevõtja Peter Hunt Pärnus asuvas Wendre tehases. Foto: Eiko Kink

Wendre omanik Peter Hunt lubab Wendre juhi kohta meediasse jõudnud süüdistusi võtta ülitõsiselt.

"Kui see tõele vastab, siis muidugi ma ei aktsepteeri niisugust käitumist," ütles ta Ärilehele antud intervjuus. Hunt ütles, et aasta aega Wendret juhtinud Dennis Kristensen on tugev ja jõuline juht, kellele on antud raske ülesanne pöörata Wendre kasvule ja investeerida.