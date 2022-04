Küberturbes on paranoilisus praegu pigem kasulik

Datafoxi infoturbe juht Janar Randväli (vasakul) ja KPMG kübeturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk ütlevad, et küberturbe olulisus on ettevõtjate seas hästi teada, kuid kalli tehnoloogia soetamisest on vähe kasu, kui seda korralikult tööle ei panda.

Ilmselt pole Eestis enam ainsatki juhti, kes kahtleks küberturbe vajalikkuses. Ent tehnoloogia ostmisest üksi on vähe, seda tuleb ka rakendada, uuendada ja arendada. Suurim risk on arvuti ja tooli vahel ning seepärast tuleb lisaks koolitamisele ka kontrollida, kas koolitus on töötajate turvakäitumist soovitud suunas mõjutanud.

KPMG kübeturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk soovitab igal juhil ise kokku arvutada, kui kalliks küberrünnak ettevõttele minna võib. „Kui tootmisliinid on kokku krüpteeritud ja terve nädal tootmine seisab, siis on ju ka üsna selge, mis see ettevõttele maksma läheb,“ ütleb Kukk.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev