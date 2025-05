Tagasi 30.05.25, 08:41 Festivalikorraldaja meelitab Saaremaale maailma tipud: mul on järjekord ukse taga Kuressaares toimub sel nädalal kuues Coop Saaremaa malefestival, kuhu peakorraldajal Urmas Randmal on õnnestunud kohale meelitada 12 riigist kokku ligi sada maletajat.

Fotol on Saaremaa neljas malefestival. Peakorraldaja Urmas Randma on ise ka üllatunud, kui suureks tänavu kuuendat korda toimuv festival kasvanud on.

Foto: Margus Muld/ERR/Scanpix

Sealhulgas osalevad festivalil sellised suurmeistrid nagu endine maailmameister Ruslan Ponomariov Ukrainast ja tippmängija Anish Giri Hollandist. Randma sõnul on pole festivalile suurmeistrite saamine keeruline, pigem on kohati raske valida keda kutsuda ja keda mitte.

“Ma olen pirtsakad jutumärkides välja praakinud. Nendega on muret rohkem kui rõõmu, nad on pretensioonikad, nad vinguvad. Kuna mul on järjekord heas mõttes ukse taga, siis ma ei pea neid pirtsakaid võtma,” ilmestas Randma Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus kirjeldas Randma Saaremaa malefestivali mastaapsust ja tähtsust ja avaldas, kui palju maksab malemaailma suurmeistrite festivalile kutsumine. Samuti rääkis ta festivali õhkkonnast ja mõjust Eesti malekogukonnale.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.