IMF vähendas järsult maailmamajanduse kasvuprognoosi

Rahvusvaheline Valuutafond. Foto: Reuters/Scanpix

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) alandas eile maailmamajanduse selle aasta kasvuprognoosi pea protsendi võrra, põhjuseks Ukraina sõda ning inflatsioon, mis on ohustamas mitmete riikide majandusi, vahendab Reuters.

IMF ootab, et Ukraina sõda tõmbab maailmamajandusele pidurit ning suurendab inflatsiooni. Samal ajal toodi välja, et ebakindlus on erakordselt suur ning olukord võib veel palju muutuda.

