Raadiohommikus: alternatiivturud sõja tuultes

Investor Tauri Alas võtab hommikuprogrammis ette alternatiivsed laenuturud. Foto: Raul Mee

Neljapäeva hommikul võtame Äripäeva raadio hommikuprogrammis ette alternatiivsed laenuturud ning küsime kui kriisikindlad need uuendusmeelsed turud on.

Palju on räägitud kohalikest suurtegijatest nagu näiteks Funderbeam või Crowdestate, kuid Eesti lipu all tegutseb veel terve trobikond investeerimisportaale. Mis seisus P2P turud on? Sellest räägime homme hommikul investor Tauri Alasega.

