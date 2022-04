Venemaa ebastabiilsus pani Kasahstani otsima investoreid ka Eestist

Kashastani majandust mõjutavad suhted nii sõjas osaleva Venemaaga kui ka jaanuaris toimunud rahutused. Foto: Reuters/Scanpix

Kasahstani majanduses ja poliitikas toimuvad radikaalsed muutused, nentisid täna Eesti ja Kasahstani suursaadikud. Nüüd vaatavad kasahhid Euroopa poole, et mitmekesistada riigi majandussuhteid.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja ja Eesti-Kasahhi koostööseminari eestvedaja Margus Ilmjärv rääkis, et Kasahstan on Venemaaga väga seotud riik. Kasahstan on välja öelnud, et nemad Venemaad sõjas Ukrainaga ei toeta. Samuti ei aita nad Venemaal lääne sanktsioonidest kõrvale hiilida.

