Keskpank: probleemlaenude kasvuga saavad pangad Eestis hakkama

Bercmani Põlva nutitee hankevõit tühistati

Märtsi lõpus teatas Bercman Technologies, et on võitnud Põlva nutitee hanke, kuid nüüd on Põlva vallavalitsus muutnud enda otsuse kehtetuks ja viib läbi uue riigihanke, selgub ettevõtte börsiteates.

