Ülo Kaasik: iga lisaeuro majandusse tuleb hästi sihtida

Madis Müller: kiire hinnatõus kuulutab Euroopa Keskpanga „rahatrüki“ peatset lõppu

Keskpank ei saa lühiajaliselt mõjutada nafta, gaasi või toidutoormete hinda ning välistada teatud perioodil väga kiiret hinnatõusu. Küll aga on tähtis, et keskpank reageeriks adekvaatselt olukorras, kus hinnasurve on muutumas püsivamaks, kirjutab Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller.